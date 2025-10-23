Стало известно об издевательствах над экс-президентом Франции в тюрьме

Бывший президент Франции Николя Саркози столкнулся с систематическими издевательствами со стороны других заключенных в тюрьме, пишет Daily Mail. Постоянные оскорбительные выкрики и намеренные попытки лишить его сна создают для экс-главы государства крайне неприятные условия содержания.

Саркози провел свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны сокамерников, — сказано в материале.

Ранее экс-президент Франции был направлен в тюремное учреждение Санте, расположенное в парижском регионе. Бывший глава государства будет отбывать пятилетний срок заключения по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года ливийским правительством.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подтвердил, что, несмотря на равный с другими гражданами статус, положение экс-президента создает повышенные риски в условиях тюрьмы. Он сообщил о личном решении направить сотрудников полиции для обеспечения безопасности Саркози.

Адвокат Кристоф Ингрен проинформировал о подаче ходатайства об освобождении экс-президента в апелляционный суд. По информации СМИ, защита выражает надежду на выход Саркози на свободу до католического Рождества 25 декабря.