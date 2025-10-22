Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 13:58

Полицейские круглосуточно охраняют бывшего президента Франции в тюрьме

Власти Франции приставили двух полицейских для охраны Саркози в тюрьме

Николя Саркози Николя Саркози Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

Французские власти направили двух полицейских для круглосуточной охраны бывшего президента страны Николя Саркози, который сейчас находится в тюрьме, передает Europe 1. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение обусловлено серьезными угрозами, с которыми экс-глава государства может столкнуться в заключении.

В интервью радиостанции политик отметил, что, хотя Саркози является таким же гражданином, как и все остальные, его статус бывшего президента создает более серьезные угрозы в тюремной среде. Он подчеркнул, что лично принял решение о выделении сотрудников полиции для защиты Саркози.

Источники сообщили, что безопасность экс-президента обеспечивают два офицера из SDLP — спецподразделения французской полиции, ответственного за охрану первых лиц государства. Они постоянно находятся в соседней камере, контролируя ситуацию.

Ранее адвокат Саркози Кристоф Ингрен сообщил, что ходатайство об освобождении экс-президента Франции подано в апелляционный суд. Правозащитник надеется, что бывший глава республики выйдет из-под стражи до католического Рождества.

Франция
Николя Саркози
тюрьмы
полицейские
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, какой характер носит сегодняшняя тренировка ядерных сил РФ
Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей
«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину
Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание
Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений
В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»
Ветеран ЦСКА назвал уникальное качество Яшина
Как составить резюме для устройства на работу и «зацепить» работодателя
Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР
В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025
Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина
«Дыра» в смартфоне: как гаджет может сломать жизнь
Пользователи Rutube пожаловались на сбои
Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах
Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями
В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ
«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине
Раскрыто, могли ли США изменить свою позицию о саммите в Венгрии из-за ЕС
В Британии раскрыли, что мешает Трампу встретиться с Путиным
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.