Полицейские круглосуточно охраняют бывшего президента Франции в тюрьме Власти Франции приставили двух полицейских для охраны Саркози в тюрьме

Французские власти направили двух полицейских для круглосуточной охраны бывшего президента страны Николя Саркози, который сейчас находится в тюрьме, передает Europe 1. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение обусловлено серьезными угрозами, с которыми экс-глава государства может столкнуться в заключении.

В интервью радиостанции политик отметил, что, хотя Саркози является таким же гражданином, как и все остальные, его статус бывшего президента создает более серьезные угрозы в тюремной среде. Он подчеркнул, что лично принял решение о выделении сотрудников полиции для защиты Саркози.

Источники сообщили, что безопасность экс-президента обеспечивают два офицера из SDLP — спецподразделения французской полиции, ответственного за охрану первых лиц государства. Они постоянно находятся в соседней камере, контролируя ситуацию.

Ранее адвокат Саркози Кристоф Ингрен сообщил, что ходатайство об освобождении экс-президента Франции подано в апелляционный суд. Правозащитник надеется, что бывший глава республики выйдет из-под стражи до католического Рождества.