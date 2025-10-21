Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 11:44

Адвокаты Саркози подали прошение в суд о его освобождении

BFMTV: ходатайство об освобождении Саркози подано в апелляционный суд

Николя Саркози Николя Саркози Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ходатайство об освобождении экс-президента Франции Николя Саркози подано в апелляционный суд, сообщил его адвокат Кристоф Ингрен. Он выразил надежду, что бывший глава государства выйдет из-под стражи до католического Рождества 25 декабря, передает телеканал BFMTV.

Ходатайство об освобождении Николя Саркози было подано, — сказал Ингрен.

Ранее стало известно, что Саркози поместили в тюрьму Санте под Парижем. Бывший глава государства будет отбывать там пятилетний срок по делу о финансировании ливийским правительством его предвыборной кампании в 2007 году. Накануне этого, 20 октября, действующий президент Франции Эммануэль Макрон провел закрытую встречу с Саркози. Мероприятие продолжительностью более часа состоялось в Елисейском дворце.

До этого сообщалось, что адвокаты Саркози смогут подать прошение о его освобождении только после того, как он будет помещен в тюрьму. Апелляционный суд должен рассмотреть ходатайство в течение двух месяцев. В качестве смягчающего фактора защита указывает на «отсутствие риска рецидива или побега».

Франция
Николя Саркози
аресты
адвокаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров подтвердил курс на выполнение российско-американских договоренностей
Россия необычным образом отомстила США в Китае
Названа страна, которая готовит украинские ДРГ для атак на Россию
Подростки за донат в 500 рублей поблевали на символ воинской славы
Алиев назвал ожидаемые сроки открытия Зангезурского коридора
Песков оценил вероятность полета Путина и Трампа в Будапешт на одном борту
«АвтоВАЗ» раскрыл, когда восстановит объем экспорта до прежнего уровня
Мордюкова, Соловей, Меньшиков: NEWS.ru вспомнил любимых артистов Михалкова
Военный летчик рассказал о важном нюансе полета Путина в Венгрию
Названы российские регионы, куда регулярно пытаются попасть украинские ДРГ
В Минобороны России раскрыли суточные потери украинской армии
Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине
Погода в Москве в среду, 22 октября: ждать ли ветров и сильного снегопада
В Татарстане осудили главаря группировки из 90-х
«Колоссальная победа»: стало известно, как Орбан одним решением унизил ЕС
Украинские дроны оказались в ловушке российской ПВО
Суд отклонил два иска против Пугачевой
Энергетическая система Украины испытала серьезный удар российской армии
Забеременевшая через тюремную вентиляцию девушка оказалась убийцей
Назван минимальный размер пенсии по старости в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.