Адвокаты Саркози подали прошение в суд о его освобождении BFMTV: ходатайство об освобождении Саркози подано в апелляционный суд

Ходатайство об освобождении экс-президента Франции Николя Саркози подано в апелляционный суд, сообщил его адвокат Кристоф Ингрен. Он выразил надежду, что бывший глава государства выйдет из-под стражи до католического Рождества 25 декабря, передает телеканал BFMTV.

Ходатайство об освобождении Николя Саркози было подано, — сказал Ингрен.

Ранее стало известно, что Саркози поместили в тюрьму Санте под Парижем. Бывший глава государства будет отбывать там пятилетний срок по делу о финансировании ливийским правительством его предвыборной кампании в 2007 году. Накануне этого, 20 октября, действующий президент Франции Эммануэль Макрон провел закрытую встречу с Саркози. Мероприятие продолжительностью более часа состоялось в Елисейском дворце.

До этого сообщалось, что адвокаты Саркози смогут подать прошение о его освобождении только после того, как он будет помещен в тюрьму. Апелляционный суд должен рассмотреть ходатайство в течение двух месяцев. В качестве смягчающего фактора защита указывает на «отсутствие риска рецидива или побега».