Толкнувшая девочку на пути пенсионерка арестована В Москве арестовали толкнувшую подростка на пути в метро пенсионерку

Пенсионерка из Москвы, толкнувшая девочку-подростка на пути в метро, арестована по решению суда, сообщили в управлении Следственного комитета России по городу. Инцидент произошел на станции «Таганская». Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

По ходатайству следователей столичного СК обвиняемой в покушении на убийство несовершеннолетней избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Сама пенсионерка в ходе судебного заседания возражала против избрания ей данной меры пресечения. Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Накануне, 9 ноября, москвичка 1961 года рождения толкнула 13-летнюю школьницу на пути в метро после того, как между ними вспыхнул конфликт. Семиклассница упала в желоб между рельсами. Другие пассажиры помогли девочке выбраться, пока на платформу не прибыл поезд.

На опубликованных кадрах видно, как девочка подходит к краю платформы, затем делает шаг назад. В этот момент ее внезапно толкают. Пассажиры мгновенно подбегают и помогают подростку выбраться.