10 ноября 2025 в 17:27

Экс-депутат собирался уехать на Украину и вступить в ВСУ, но попался ФСБ

В Москве представители ФСБ задержали экс-депутата парламента Дагестана Абуева

Сотрудники ФСБ России задержали бывшего депутата парламента Дагестана Джафара Абуева, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей, пишет РИА Новости. Его подозревают в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами, включая подготовку диверсий и намерение сражаться против РФ.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России подтвердил, что ведомство пресекло противоправную деятельность 44-летнего жителя столицы, родившегося в 1980 году. По данным ведомства, он инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителями украинских спецслужб и запрещенной на территории России террористической организации.

Правоохранители уточнили, что, действуя по указанию кураторов, злоумышленник собирал сведения о месте жительства, транспортных средствах и передвижениях российского военнослужащего. Он также получил задание совершить диверсию на одной из железнодорожных станций Московского региона. Кроме того, по данным ФСБ, задержанный намеревался выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Ранее суд в Москве отправил под стражу предпринимателя Сергея Деревянко, которого обвиняют в госизмене. Бизнесмен занимался оптовой торговлей ювелирными изделиями и фермерством.

