Обнародованы кадры допроса готовившего теракт в Подмосковье россиянина

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России поделился кадрами задержания и допроса мужчины, который собирался взорвать газопровод в Подмосковье. На опубликованных ТАСС оперативных кадрах показали инструмент и машину, на которой подозреваемый приехал к месту предполагаемой диверсии.

Во время допроса он сообщил, что с 2015 года проживал вместе с семьей на Украине. Мужчина рассказал, что спецслужбы завербовали его в 2024 году, когда он находился в центре временного содержания иностранцев на Украине. После этого под видом депортации агента направили в Россию.

В ноябре 2025 года он приобрел автомобиль и электробур, а затем забрал из тайника СВУ. Согласно указаниям куратора, мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, установить и привести в действие взрывное устройство. После выполнения задачи он планировал покинуть страну и вернуться на Украину.

Ранее задержанный мужчина признал вину. Он также рассказал, что раскаивается в содеянном. До этого стало известно о задержании в Серпуховском районе мужчины, который планировал диверсию на магистральном газопроводе в Московской области. У него были изъяты четыре СВУ, которые оказались закамуфлированы под монтажный клей. Кроме того, при нем обнаружили средства связи для общения с куратором.