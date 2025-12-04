Корстин рассказала историю знакомства с мужем

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru рассказала, что познакомилась с мужем Владимиром Потаповым на хоккее. На вопрос, увлекается ли супруг баскетболом, она ответила, что «теперь у него нет выбора».

Ну, теперь, конечно, он увлекается баскетболом. Нет выбора. Он занимался баскетболом в спортшколе ЦСКА, но особых успехов не достиг. В целом [мой муж] очень спортивный — играл в футбол, сейчас активно в баскетбол, а познакомились мы на хоккее. Так получилось, что мы оказались вдвоем на одном матче. Нас познакомил общий друг, который в дальнейшем стал свидетелем и крестным нашей дочки. Наши отношения завязались очень быстро и неожиданно и для нас, и для окружающих. Как говорится, любовь с первого взгляда, — рассказала Корстин.

Ранее она назвала американскую баскетболистку Кейтлин Кларк вундеркиндом. Корстин отметила, что прежде никогда не видела игрока подобного уровня.

До этого директор баскетбольной лиги рассказала о жизни в США и периоде выступлений в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Она отметила, что было очень интересно посмотреть, как там все устроено.