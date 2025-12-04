Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Назван самый распространенный вирус гриппа в России

Роспотребнадзор: гонконгский грипп в России составляет более 80% образцов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России среди вирусов гриппа доминирует штамм А(H3N2), известный как гонконгский грипп, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Отмечается, что он выделен в 80,9% образцов.

Среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2) — он составляет 80,9% от всех выделенных образцов, — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что нет причин полагать, что циркулирующие штаммы птичьего гриппа способны вызвать пандемию, которая будет опаснее COVID-19. В России обнаружен исключительно вирус гриппа H5N1, принадлежащий к кладе 2.3.4.4b. Она включает в себя вирус гриппа H5N5, которым недавно заразился человек в американском штате Вашингтон.

До этого Роспотребнадзор официально заявил, что в России не выявлено распространение «нового необычного вируса». В стране фиксируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Преобладающим типом среди выявленных вирусов гриппа является A(H3N2). В ведомстве подчеркнули, что новых нетипичных патогенов в рамках эпиднадзора не зарегистрировано.

