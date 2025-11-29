В Роспотребнадзоре оценили угрозу пандемии птичьего гриппа

На сегодняшний день нет причин полагать, что циркулирующие штаммы птичьего гриппа способны вызвать пандемию, которая будет опаснее COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре. В России обнаружен исключительно вирус гриппа H5N1, принадлежащий к кладе 2.3.4.4b. Она включает в себя вирус гриппа H5N5, которым недавно заразился человек в американском штате Вашингтон.

На текущий момент отсутствуют основания для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19. Тем не менее Роспотребнадзор сохраняет высокий уровень готовности и продолжает ежедневный оперативный мониторинг эпидемиологических рисков, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор создал высокочувствительные тест-системы для раннего обнаружения вирусов с пандемическим потенциалом. Они способны выявлять циркулирующие штаммы гриппа, включая H5.

Ранее Роспотребнадзор официально заявил, что в России не выявлено распространение «нового необычного вируса». В стране фиксируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Преобладающим типом среди выявленных вирусов гриппа является A(H3N2). В ведомстве подчеркнули, что новых нетипичных патогенов в рамках эпиднадзора не зарегистрировано.