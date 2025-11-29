День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 16:17

В Роспотребнадзоре оценили угрозу пандемии птичьего гриппа

Роспотребнадзор: вирусы птичьего гриппа не вызовут пандемию опаснее ковида

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На сегодняшний день нет причин полагать, что циркулирующие штаммы птичьего гриппа способны вызвать пандемию, которая будет опаснее COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре. В России обнаружен исключительно вирус гриппа H5N1, принадлежащий к кладе 2.3.4.4b. Она включает в себя вирус гриппа H5N5, которым недавно заразился человек в американском штате Вашингтон.

На текущий момент отсутствуют основания для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19. Тем не менее Роспотребнадзор сохраняет высокий уровень готовности и продолжает ежедневный оперативный мониторинг эпидемиологических рисков, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор создал высокочувствительные тест-системы для раннего обнаружения вирусов с пандемическим потенциалом. Они способны выявлять циркулирующие штаммы гриппа, включая H5.

Ранее Роспотребнадзор официально заявил, что в России не выявлено распространение «нового необычного вируса». В стране фиксируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Преобладающим типом среди выявленных вирусов гриппа является A(H3N2). В ведомстве подчеркнули, что новых нетипичных патогенов в рамках эпиднадзора не зарегистрировано.

Роспотребнадзор
грипп
COVID-19
штаммы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ермака собирают на фронт, Киев во мраке: новости СВО на вечер 29 ноября
В Волгограде обследуют дома после атаки украинских дронов
Казахстан перенаправил нефть после атак ВСУ в Черном море
«Прямые риски»: Минэнерго Казахстана об атаке на КТК
В Роспотребнадзоре оценили угрозу пандемии птичьего гриппа
«Кажется, меня уронили»: «Алиса» из-за сбоя отказывается включать приборы
Россияне массово сдают билеты на концерты Долиной? За что ее «отменяют»
Зеленский заявил о смене оборонной стратегии Украины
Трамп принял окончательное решение по Венесуэле
«Будет обычным бойцом»: Ермаку предложили «другую жизнь» на фронте
Операция СБУ? Атака на танкеры в Черном море: что случилось на самом деле
В Госдуме оценили боевую подготовку Ермака
Названы причины перехода россиян на наличные
Отдых россиянки в Таиланде едва не закончился смертью
«Момент настал»: в Британии раскрыли, что Запад приготовил для Зеленского
Продюсер ответил, как Долина может избежать «отмены» на сцене
В США заявили о начале жесткой игры Трампа против Украины и Евросоюза
«Нормальным людям понятно»: в окружении Долиной высказались о травле в Сети
Брошенный покупателем лотерейный билет сделал мужчину миллионером
В Кремле указали на политическую неопределенность из-за скандала в Киеве
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.