04 декабря 2025 в 16:55

Приставы «выселили» 40 кошек, 30 собак и одну ворону из квартиры россиянки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Нефтекамске приставы выселили 40 кошек, 30 собак и одну ворону из квартиры площадью 48 квадратных метров, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Суд обязал хозяйку освободить помещение и провести дезинфекцию, однако решение она не выполнила.

Женщина избегала контактов и не предпринимала никаких действий, несмотря на многочисленные жалобы соседей на запах и шум. После проверки приставы оштрафовали владелицу и организовали вывоз всех животных. Кошек и собак направили в приюты, а ворону выпустили на улицу. В квартире предстоит провести полную санитарную обработку, чтобы вернуть ее в пригодное состояние.

Ранее прокуратура запретила жительнице Москвы держать девять кошек в своей квартире. Кроме того, от нее потребовали привести жилье в надлежащее санитарное состояние.

Депутат Госдумы Евгений Марченко между тем предложил установить максимальное количество домашних животных в квартирах. Документ предусматривает привязку норм содержания питомцев к площади жилого помещения: на каждые 18 квадратных метров будет разрешено содержать не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки.

