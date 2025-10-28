Москвичке запретили содержать в квартире девять кошек

Прокуратура запретила жительнице Москвы держать девять кошек в своей квартире, сообщается в Telegram-канале ведомства. Кроме того, от нее потребовали привести жилье в надлежащее санитарное состояние.

Поводом для запрета послужили жалобы соседей. Прокуратура Лефортовского района при участии экспертов изучила данные о наличии животных в квартире. Проверка подтвердила, что владелица жилья накопила большое количество мусора, а также содержала животных без необходимых прививок.

К собственнице квартиры предъявлен иск о запрете содержания животных в жилом помещении и приведении квартиры в надлежащее санитарное состояние, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко предложил установить максимальное количество домашних животных в квартирах. Документ предусматривает привязку норм содержания питомцев к площади жилого помещения.

До этого депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову включить в законопроект об учете животных норму о введении электронного ветеринарного паспорта через «Госуслуги». Ветеринарные паспорта и документы о вакцинации животных сейчас оформляются в бумажном формате.