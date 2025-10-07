На «Госуслугах» могут появиться электронные паспорта для домашних животных В Госдуме предложили ввести электронные ветеринарные паспорта на «Госуслугах»

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову включить в законопроект об учете животных норму о введении электронного ветеринарного паспорта через «Госуслуги», сообщает ТАСС. Ветеринарные паспорта и документы о вакцинации животных сейчас оформляются в бумажном формате. Парламентарии уверены, что это повышает вероятность утраты и повреждения документов, а также затрудняет проверку их подлинности.

Считаем целесообразным в рамках подготовки федерального закона о регистрации домашних животных дополнить ФГИС ВетИС функцией формирования электронного ветеринарного паспорта. <…> Гражданин сможет получить электронный документ через мобильное приложение «Госуслуги». Электронная версия будет иметь юридическую силу, равную бумажному паспорту, и может использоваться для поездок, получения медицинских услуг, регистрации в гостиницах для животных и в других ситуациях, — говорится в документе.

Электронный паспорт будет включать информацию о питомце, такую как вид, порода, пол, год рождения и маркировка. Также в нем будут указаны данные о владельце и история прививок и ветеринарных процедур. По мнению авторов инициативы, электронные ветеринарные паспорта упростят взаимодействие с ветеринарными службами и госорганами, снизят ошибки при внесении данных, уменьшат случаи утраты документов и повысят качество ветеринарной помощи.

