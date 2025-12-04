Философ призвал россиянок рожать зачатых от насильников детей Философ Суслонов: зачатых от насильников детей нужно рожать и сдавать в детдом

Зачатых от насильников детей нужно рожать и сдавать в детдом, заявил консультант департамента внутренней политики Свердловской области и кандидат философских наук Павел Суслонов. По его словам, которые передал телеканал ОТВ во «ВКонтакте», это его мнение как гражданина, а не как чиновника.

У нас есть теоретическая возможность передачи рожденного ребенка на воспитание в дом малютки. Я подчеркиваю, это не моя позиция как чиновника, это мое мнение как гражданина. Как вы знаете, у нас чиновники тоже имеют право на свободу слова и на свободу вероисповедания, — заявил Суслонов.

Ранее представитель Русской православной церкви протоиерей Сергий Кульпинов предложил пожилым россиянам, которые склоняют дочерей к аборту, продать свое жилье и передать вырученные средства детям. Он считает, что это поможет молодым семьям отказаться от радикального шага, вызванного материальными трудностями.

До этого председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов отметил несовместимость абортов с традиционными ценностями. По его словам, уничтожение «ребенка в чреве матери» невозможно в государстве, которое провозгласило нравственность своей основой.