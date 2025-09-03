Саммит ШОС — 2025
«Жить надоело?»: подростки избили девочку из детдома и попали на видео

Девочку из детдома поставили на колени и избили в Кузбассе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подростки избили девочку из детдома в селе Красные Орлы в Кемеровской области, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. В соцсетях распространилось видео с издевательствами над школьницей, которую ровесницы поставили на колени со словами «Жить надоело?» Следователи организовали проверку.

В социальной сети опубликована видеозапись, на которой запечатлено, что в селе Красные Орлы Мариинского района несовершеннолетняя совершила противоправные действия в отношении воспитанницы детского дома и избила ее, — сказано в сообщении.

Ранее мигранты напали на полицейского в штатском у ТРЦ «Глобус» в подмосковном Щелково. Один из нападавших — уроженец Средней Азии — задержан, остальные разыскиваются. Правоохранитель попытался пресечь конфликт, показал удостоверение, но получил удары и был вынужден применить травматический пистолет.

До этого житель Волгограда напал на продавщицу цветочного магазина, ударил ее по голове и украл букет и плюшевого медведя. Мужчину задержали по горячим следам, он признался в содеянном. На момент преступления он уже отбывал наказание в виде принудительных работ.

