29 августа 2025 в 16:08

Мужчина избил продавщицу цветов, похитив букет и плюшевого медведя

В Волгограде мужчина избил женщину-продавца в цветочном магазине и украл букет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Волгограда избил продавщицу цветочного магазина, украл букет цветов и плюшевого медведя, сообщили в УМВД России по региону. Инцидент произошел в четверг, 28 августа. Неизвестный скрылся, но его задержали по горячим следам.

Ничего тебе не дам, уходи. Ничего не бери. Оставь, — кричала продавец.

Мужчина зашел в цветочный магазин, взял мягкую игрушку с букетом, после чего направился к выходу. Продавщица попыталась остановить его, но он нанес женщине несколько ударов по голове.

Подозреваемый оказался 42-летним в прошлом судимым жителем Городищенского района. Мужчина признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Полицейские установили, что фигурант совершил грабеж во время отбывания наказания в виде принудительных работ за совершенное преступление.

Ранее жительница Красноярска 1993 года рождения ограбила магазины на 700 тысяч рублей. Уже судимая женщина продавала похищенный товар случайным прохожим. Россиянка воровала продукты, бытовую химию и алкоголь.

Волгоград
избиения
продавцы
цветы
воры
