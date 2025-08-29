Мужчина избил продавщицу цветов, похитив букет и плюшевого медведя В Волгограде мужчина избил женщину-продавца в цветочном магазине и украл букет

Житель Волгограда избил продавщицу цветочного магазина, украл букет цветов и плюшевого медведя, сообщили в УМВД России по региону. Инцидент произошел в четверг, 28 августа. Неизвестный скрылся, но его задержали по горячим следам.

Ничего тебе не дам, уходи. Ничего не бери. Оставь, — кричала продавец.

Мужчина зашел в цветочный магазин, взял мягкую игрушку с букетом, после чего направился к выходу. Продавщица попыталась остановить его, но он нанес женщине несколько ударов по голове.

Подозреваемый оказался 42-летним в прошлом судимым жителем Городищенского района. Мужчина признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Полицейские установили, что фигурант совершил грабеж во время отбывания наказания в виде принудительных работ за совершенное преступление.

