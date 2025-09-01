Мигранты избили полицейского около ТЦ в российском городе Полицейского в штатском избили около ТЦ в Щелково

Трое мужчин избили полицейского в штатской одежде около ТРЦ «Глобус» в подмосковном Щелково, сообщили в ГУ МВД России по Московской области. Одного из них уже задержали — это уроженец одной из стран Средней Азии. В настоящее время разыскиваются другие.

Как рассказали в ведомстве, полицейский увидел конфликт между группой мужчин и охранником. Он подошел к ним и представил свое удостоверение, однако получил несколько ударов. Полицейский был вынужден применить травматическое оружие, что испугало нападавших и они разбежались. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Тем временем стало известно, что с 1 сентября 2025 года трудовые мигранты, прибывающие в Москву и Подмосковье, должны будут регистрироваться через мобильное приложение «Амина». Иностранцы должны будут предоставлять согласие на отслеживание геолокации.

До этого в Москве 45-летний рабочий из Дагестана был арестован на 10 суток за домогательства по отношению к пассажирке в переходе станции метро «Комсомольская» и последующее непристойное поведение в полиции. Он прикоснулся к ягодицам женщины, которая сразу обратилась в правоохранительные органы.