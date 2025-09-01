День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 19:51

Мигранты избили полицейского около ТЦ в российском городе

Полицейского в штатском избили около ТЦ в Щелково

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трое мужчин избили полицейского в штатской одежде около ТРЦ «Глобус» в подмосковном Щелково, сообщили в ГУ МВД России по Московской области. Одного из них уже задержали — это уроженец одной из стран Средней Азии. В настоящее время разыскиваются другие.

Как рассказали в ведомстве, полицейский увидел конфликт между группой мужчин и охранником. Он подошел к ним и представил свое удостоверение, однако получил несколько ударов. Полицейский был вынужден применить травматическое оружие, что испугало нападавших и они разбежались. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Тем временем стало известно, что с 1 сентября 2025 года трудовые мигранты, прибывающие в Москву и Подмосковье, должны будут регистрироваться через мобильное приложение «Амина». Иностранцы должны будут предоставлять согласие на отслеживание геолокации.

До этого в Москве 45-летний рабочий из Дагестана был арестован на 10 суток за домогательства по отношению к пассажирке в переходе станции метро «Комсомольская» и последующее непристойное поведение в полиции. Он прикоснулся к ягодицам женщины, которая сразу обратилась в правоохранительные органы.

происшествия
мигранты
полиция
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка открыла подпольный питомник с 60 котами для донорства крови
Украинские военные заминировали почти весь Купянск и окрестности
Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС
В ФРГ ополчились против главы ЕК, заявившей об отправке войск на Украину
Конфликт из-за кашля закончился поножовщиной между супругами
Легкий и скорострельный: чем уникален новый автомат АМ-17 от «Калашникова»
Соленые помидоры на зиму: готовим по старинному надежному рецепту
В РФ открыли факультет искусственного интеллекта: что известно, поступление
Сомнолог указал на интересную особенность сна у младшеклассников
Ушла из жизни гендиректор Недели моды
Британка обвинила врачей на Тенерифе в расизме после отказа помочь
Объяснена популярность Путина среди других лидеров на саммите ШОС
Слуцкий предложил взыскивать деньги с мигрантов по одной причине
На Западе разглядели в речи Путина намек на тайные договоренности с США
Фицо подтвердил встречу с Путиным в Китае
Пугачева удивила поклонников молодым образом
Морозы до минус 40, дачникам закрутили гайки с 1 сентября: что будет дальше
Чешская теннисистка разрыдалась во время матча из-за бывшего
Рекордное число ФАБ, Покровск: ситуация на фронтах СВО вечером 1 сентября
Фицо объявил дату встречи с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.