01 сентября 2025 в 18:57

В Москве запускается контроль за мигрантами через смартфон

С 1 сентября мигрантов в Москве начнут отслеживать через приложение «Амина»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября 2025 года трудовые мигранты, прибывающие в Москву и Подмосковье, должны будут регистрироваться через мобильное приложение «Амина», сообщил гендиректор ГБУ «Многофункциональный миграционный центр» Антон Игнатов. В беседе с ТАСС он отметил, что иностранцы должны будут предоставлять согласие на отслеживание геолокации.

Это позволит органам правопорядка повысить контроль за безопасностью и профилактикой правонарушений со стороны недобросовестных иностранных граждан, — подчеркнул он.

Пользователям «Амины» нужно ввести QR-код с карты иностранца, сделать фото и выбрать адрес проживания. Если данные геолокации не обновляются в течение трех дней, то мигрант будет снят с миграционного учета и может быть включен в реестр контролируемых лиц. Нарушителей могут внести в реестр контролируемых лиц, заблокировать банковские карты и SIM-карты или депортировать.

До этого в Волгограде мигрант надругался над несовершеннолетним мальчиком в присутствии его родителей. Отец пострадавшего попытался остановить преступника, но тот успел скрыться.

