31 августа 2025 в 17:39

Мигрант надругался над мальчиком при его родителях

В Волгограде мигрант надругался над мальчиком на глазах его родителей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волгограде мигрант надругался над несовершеннолетним мальчиком в присутствии его родителей, передает Следственное управление СК России по региону. Отец пострадавшего попытался остановить преступника, но тот успел скрыться.

Вечером 27 августа 2025 года в правоохранительные органы Советского района города Волгограда обратилась местная жительница с заявлением о том, что в отношении ее сына совершено преступление против его половой неприкосновенности, — говорится в сообщении.

Сотрудники территориального подразделения СКР и полиции успешно провели операцию, в результате которой был задержан подозреваемый. Им оказался иностранный гражданин, прибывший в Волгоград в июне 2025 года.

Было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ, пункт «б», часть 4, что указывает на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста.

Ранее в Екатеринбурге задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над 10-летней девочкой. Преступление произошло на улице Стачек в жилом доме на лестничной площадке. Мужчина уже допрошен и находится под стражей.

Волгоград
насилие
мигранты
дети
