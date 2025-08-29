Рабочий из Дагестана домогался пассажирки и был арестован В Москве арестовали рабочего, трогавшего пассажирку метро за ягодицу

В Москве 45-летний рабочий из Дагестана был арестован на 10 суток за домогательства по отношению к пассажирке в переходе станции метро «Комсомольская» и последующее непристойное поведение в полиции, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Вечером 21 августа он прикоснулся к ягодицам женщины, которая сразу обратилась в правоохранительные органы.

После задержания мужчина, находясь в комнате полиции, продемонстрировал половой орган сотрудникам. Это стало основанием для второго протокола по статье «Мелкое хулиганство». В суде он заявил, что ничего не помнит, поскольку в тот вечер был пьян. С учетом предыдущих правонарушений обвиняемого — кража и штрафы за нецензурную брань в общественных местах — ему было назначено наказание в виде ареста.

