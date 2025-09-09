Российского предпринимателя отправили в СИЗО из-за госизмены ТАСС: полиция Москвы арестовала бизнесмена Деревянко по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко, обвиняемого в государственной измене. Бизнесмен, занимавшийся оптовой торговлей ювелирными изделиями и фермерской деятельностью, не обжаловал решение суда, пишет ТАСС.

Уголовное дело расследуется по статье 275 УК РФ. Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Дело рассматривается в закрытом режиме. Это исключает возможность оглашения деталей обвинения.

Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по ст. 275 УК РФ (госизмена). Решение вступило в силу, — указано в сообщении.

Ранее Мещанский суд Москвы санкционировал арест россиянина по фамилии Гранников в рамках уголовного дела о государственной измене. Такую же меру пресечения сотрудники правоохранительных органов выбрали для гражданина по фамилии Куряев. Личности арестованных и суть судебных разбирательств не раскрываются из-за грифа секретности.

До этого Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Он установил связи с представителями СБУ и передавал им сведения об объектах противовоздушной обороны в Приморско-Ахтарске.