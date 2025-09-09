Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 05:43

Российского предпринимателя отправили в СИЗО из-за госизмены

ТАСС: полиция Москвы арестовала бизнесмена Деревянко по делу о госизмене

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко, обвиняемого в государственной измене. Бизнесмен, занимавшийся оптовой торговлей ювелирными изделиями и фермерской деятельностью, не обжаловал решение суда, пишет ТАСС.

Уголовное дело расследуется по статье 275 УК РФ. Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Дело рассматривается в закрытом режиме. Это исключает возможность оглашения деталей обвинения.

Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по ст. 275 УК РФ (госизмена). Решение вступило в силу, — указано в сообщении.

Ранее Мещанский суд Москвы санкционировал арест россиянина по фамилии Гранников в рамках уголовного дела о государственной измене. Такую же меру пресечения сотрудники правоохранительных органов выбрали для гражданина по фамилии Куряев. Личности арестованных и суть судебных разбирательств не раскрываются из-за грифа секретности.

До этого Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Он установил связи с представителями СБУ и передавал им сведения об объектах противовоздушной обороны в Приморско-Ахтарске.

предприниматели
аресты
бизнесмены
госизмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Здание дельфинария и крокодиловой фермы вспыхнуло под Краснодаром
Эксперт по ЖКХ ответил, что может грозить за высаживание цветов у подъезда
Уничтожили орудия, укрепления и пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 сентября
В Совфеде назвали способ решить проблему появления змей в квартирах
Беспилотник мог атаковать судно флотилии Тунберг
Россиян предупредили о последствиях отказа от завтрака
Украинские наемники жестоко расправлялись с пленными
Ушел с головой в работу и хранит верность Заворотнюк: где сейчас Чернышев
Российского предпринимателя отправили в СИЗО из-за госизмены
Мирный житель погиб при ударе дронов ВСУ по Сочи
Офисным работникам дали советы, как избежать болей в спине
Крупные российские банки снизили ставки по вкладам
В Совфеде призвали ужесточить требования к питомникам и передержкам
Американцы начали сбор средств для убийцы украинской беженки
Россиян предупредили о риске увольнения из-за обеда за рабочим столом
Роструд напомнил, как работают россияне в предпраздничные дни
В команде Трампа оценили «жизнеспособность» БРИКС без США
Врач раскрыла, как уберечь детей от отравления грибами
Стало известно о попытках мошенников обмануть Пескова
Личная жизнь, Гуф, пластика, слова об эмиграции: как живет Кети Топурия
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.