Работающий курьером в Дубае Милохин смог сохранить статус ИП в России

Блогер Даня Милохин сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы. Отмечается, что известный тиктокер, который сейчас живет в Дубае и работает курьером, подал необходимые сведения в налоговую инспекцию.

ИП инфлюенсера было зарегистрировано в Оренбурге в 2020 году. В июле этого года были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя по обязательному пенсионному страхованию в Социальном фонде России. Кроме того, в 2022 году Милохин подавал сведения о выдаче или замене российского паспорта.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев выразил мнение, что возвращение Милохина в Россию вряд ли позволит ему снова стать знаменитым среди соотечественников. Эксперт считает, что длительное отсутствие публичных фигур в инфополе негативно сказывается на их популярности.

До этого Милохин во время стрима заявил, что начал работать курьером в службе доставки еды. Во время трансляции он ответил на соответствующий вопрос от одного из зрителей. Тиктокер подчеркнул, что может посоветовать подписчикам несколько хороших ресторанов в городе.