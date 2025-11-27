Продюсер ответил, что будет с карьерой Милохина в случае возвращения в РФ Продюсер Бабичев: Милохин вряд ли сможет вернуть былую славу в России

Возвращение блогера Дани Милохина в Россию вряд ли позволит ему вернуть былую славу среди соотечественников, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, длительное отсутствие публичных фигур в инфополе негативно сказывается на их популярности.

У блогеров очень быстро теряется популярность. Если ты какое-то время был незаметен, ничем особым не привлекал к себе внимание, то очень быстро находятся те, кто хотят занять твое место. Молодежь, которая амбициозная, хочет добиться того же самого, чего добился Милохин до своего отъезда. Да и мы пока не видим, чтобы он стремился вернуться в Россию. Вместо этого Милохин выбирает для себя вариант работать кем придется за границей. Ему придется приложить небывалые усилия к тому, чтобы снова стать таким же популярным, как это было до его отъезда, — отметил Бабичев.

Он подчеркнул, что ключевой вопрос — примет ли публика Милохина при его потенциальном возвращении и простит ли его. По мнению продюсера, даже если блогер захочет вновь посетить Россию, то сиюсекундно это сделать не получится.

Ранее Милохин заявил, что работает курьером в службе доставки еды. Блогер уже три года живет в Дубае и ранее пробовал себя в различных сферах деятельности, включая открытие собственного барбершопа и бокс.