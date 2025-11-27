День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 15:46

Продюсер ответил, что будет с карьерой Милохина в случае возвращения в РФ

Продюсер Бабичев: Милохин вряд ли сможет вернуть былую славу в России

Даня Милохин Даня Милохин Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Возвращение блогера Дани Милохина в Россию вряд ли позволит ему вернуть былую славу среди соотечественников, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, длительное отсутствие публичных фигур в инфополе негативно сказывается на их популярности.

У блогеров очень быстро теряется популярность. Если ты какое-то время был незаметен, ничем особым не привлекал к себе внимание, то очень быстро находятся те, кто хотят занять твое место. Молодежь, которая амбициозная, хочет добиться того же самого, чего добился Милохин до своего отъезда. Да и мы пока не видим, чтобы он стремился вернуться в Россию. Вместо этого Милохин выбирает для себя вариант работать кем придется за границей. Ему придется приложить небывалые усилия к тому, чтобы снова стать таким же популярным, как это было до его отъезда, — отметил Бабичев.

Он подчеркнул, что ключевой вопрос — примет ли публика Милохина при его потенциальном возвращении и простит ли его. По мнению продюсера, даже если блогер захочет вновь посетить Россию, то сиюсекундно это сделать не получится.

Ранее Милохин заявил, что работает курьером в службе доставки еды. Блогер уже три года живет в Дубае и ранее пробовал себя в различных сферах деятельности, включая открытие собственного барбершопа и бокс.

блогеры
Даня Милохин
продюсеры
звезды
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин указал на главную проблему украинской армии
Путин сообщил об окружении двух городов
Украина «сдает» одно направление за другим: новости СВО к вечеру 27 ноября
Путин одной фразой оценил возможный отказ США продлять ДСНВ
Путин объяснил, что готов гарантировать Европе
Путин заявил, что нужно сделать с планом урегулирования по Украине
Стало известно о потерях ВСУ за октябрь
Путин раскрыл, когда на СВО прекратятся боевые действия
Путин раскрыл состав российской переговорной группы по Украине
Путин рассказал, где контактируют спецслужбы России и Украины
«Жулики»: Путин отверг ложь о «российской агрессии» против ЕС
Украина договорилась с Британией о сборке дронов-перехватчиков
Чернышов, отказ играть в Крыму, рождение сына: как живет Мария Добржинская
В Турции назвали условие для возможности отправки миротворцев на Украину
Путин ответил на вопрос о визите делегации США в Москву
В России выявили самый длительный случай заражения ковидом
В Киришах мужчина убил знакомого во время пьяной ссоры
Росгвардия поймала дебошира и получила неожиданную похвалу
Губернатор Воробьев рассказал о предпрофессиональных классах в Подмосковье
Старт корабля «Союз МС-28» попал в объектив космонавта Платонова с МКС
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.