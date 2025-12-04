Разработчик PUBG и PUBG Mobile выполнил требование властей России

Разработчик популярных игр PUBG и PUBG Mobile, компания Proxima Beta Pte. Limited, зарегистрировалась в реестре Роскомнадзора, пишет ТАСС. Это произошло в ответ на требования российского регулятора. Теперь у компании есть личный кабинет на сайте ведомства, через который будут поступать уведомления о нарушениях и предписания по их устранению.

Proxima Beta Pte. Limited осталось выполнить еще одно ключевое требование — открыть официальное представительство (офис) на территории России. В случае неисполнения предписаний к иностранным IT-компаниям могут применяться различные меры, включая запрет на рекламу, исключение из поисковиков или полную блокировку.

Ранее сообщалось, что Proxima Beta Pte. Limited обязана выполнить требования Роскомнадзора для продолжения работы в России. Особые требования касаются обработки данных российских пользователей. После релиза игр в магазине RuStore компания обязана обеспечить хранение данных игроков, включая их переписки, на серверах в России.

До этого Таганский районный суд Москвы запретил деятельность на территории России владельцев компании «Леста» Виктора Кислого и Малика Хатажаева в связи с экстремистской деятельностью. Эта компания является издателем игр «Мир танков» и «Мир кораблей».