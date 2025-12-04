Один человек погиб и трое пострадали при крушении вертолета в Италии

Крушение вертолета произошло в провинции Сондрио в области Ломбардия в Италии, сообщила пожарная служба страны в социальной сети Х. В результате пострадали три человека, их передали медикам. Еще один пассажир погиб, его тело пока не удалось извлечь.

Трое пострадавших были спасены и переданы медицинским работникам. Четвертый пассажир погиб; ведется работа по извлечению тела, — говорится в публикации.

По данным газеты Repubblica, вертолет занимался оценкой последствий селя, сошедшего 12 ноября. Предполагается, что он задел скалу, после чего совершил жесткую посадку. При этом утверждается, что к моменту прибытия спасателей все пассажиры еще были живы, а погибший скончался в больнице.

Ранее в Башкирии разбился вертолет Eurocopter AS-350. В результате пострадал один человек, ему помогают медики. Еще один человек получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь.

По одной из версий, вертолет Robinson A350 мог разбиться из-за ошибки при запуске мотора. По другой, причиной могла быть ошибка при подготовке к полету.