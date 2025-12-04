Диверсия, сионисты и смена «крыши»: шокирующие версии «дела Долиной»

Певица Вика Цыганова в своем Telegram-канале предположила, что «дело Долиной» могло быть заранее спланированной диверсией иностранных спецслужб с целью развала судебной системы России. Какие еще версии появились в Сети после «квартирного скандала»?

Долину курировали сионисты?

Как предположила Вика Цыганова в Telegram-канале, за «делом Долиной» могут стоять сионисты, пытающиеся развалить Россию. В качестве доказательства певица сообщила, что один из помощников артистки недавно вернулся из Днепра (бывший Днепропетровск), который считают столицей телефонного мошенничества Украины.

«Интересно, по каким же вопросам он консультировал певицу? А может быть, все „дело Долиной“ от и до — спланированная диверсия одесситки Кудельман под чутким руководством спецслужб врага и кураторов из скам-центров Днепра с целью развала судебной системы России?» — задалась вопросом Цыганова.

Певица добавила, что мошеннические центры Днепра курирует некий раввин Шмуэль Каминецкий. И если обнаружится его связь с певицей, то может оказаться, что «дело Долиной» — это «диверсия даже не украинцев, а сионистов с целью развала России», считает звезда. По ее мнению, целью этих людей может быть «установка на одном из осколков страны так называемого Небесного Иерусалима».

Какие еще теории о «деле Долиной» гуляют в Сети?

Пользователи Сети не исключают, что история с квартирой Ларисы Долиной могла быть инсценирована кем-то из влиятельных людей с целью «наказать Долину и поставить ее на место». Предполагают, что артистка могла стать «разменной монетой» в конфликте между группировками или продюсерами, делящими сферы влияния на эстраде.

Поклонники также обсуждают версию, согласно которой исполнительница могла находиться под негласным покровительством определенных структур. Скандал разразился, когда эта защита по каким-то причинам была утрачена.

Еще одной конспирологической теорией стала так называемая самоинсценировка. Пользователи не исключают, что «квартирный скандал» мог быть частью пиар-кампании или попыткой Долиной решить свои финансовые проблемы (например, для списания долгов).

В это же время у артистки появились новые «члены семьи». Скандальный шоумен Стас Барецкий опубликовал видео, в котором назвал себя внебрачным сыном Ларисы Долиной и покойного певца Бориса Моисеева. Он заявил, что собирается претендовать на недвижимость артистки и собирает документы для подачи прошения в суд о признании его полноценным наследником. Барецкий также попросил певицу Славу «не тявкать на Ларису Александровну».

«Они меня зачали, когда были очень молодыми, Ларисе Александровне было на тот момент 16. Она предпочла карьеру, и я воспитывался в другой семье, но то, что я — сын Долиной, я знал всегда!» — написал Барецкий в своем Telegram-канале.

В то же время телеведущая Ксения Бородина предупредила пользователей Сети: травля может довести певицу «до инфаркта» или смерти. А психолог Вероника Степанова предположила, что исполнительница в скором времени «может инсценировать сердечный приступ».

«Лара с ее артистическими способностями вскоре инсценирует сердечный приступ», — считает психолог.

Что известно об отмене концертов и шоу с Долиной?

Пресс-служба Первого канала сообщила об отмене премьеры шоу «Три аккорда» с Ларисой Долиной. Как сообщили сотрудники, выход 10-го сезона программы решили перенести на 2026 год.

Позже Telegram-канал «Светский хроник» опубликовал слух о том, что Долину «вырезают» из всех новогодних программ и мюзиклов.

«Из тех программ, которые записаны были, даже упоминания сказали убрать. Началось это пару дней назад еще… Из новогодних эфиров Долину „вырезают“ без капельки сожаления. Странно, что только сегодня до всех дошло», — привел паблик слова своего источника на ТВ.

По данным Telegram-канала «Товарищ Сорян», не продаются и билеты на концерты Долиной. В частности, зрители «проголосовали рублем» и не пошли на ее ближайшее выступление в подмосковном Наро-Фоминске. Как пишет источник, почти все места на выступление артистки 11 декабря не выкуплены.

