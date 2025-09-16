Опрос показал, боятся ли россияне тайного чипирования

С 2020 года в России стало меньше людей, которые верят, что их могут тайно чипировать, об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ. Согласно им, доля таких граждан сократилась на 12%, до 29%. Опрос проводился 5 сентября среди 1,6 тыс. респондентов от 18 лет.

Как уточнили авторы исследования, большинство россиян (66%) убеждены, что чипировать человека без его ведома невозможно. Среди опрошенных 85% осведомлены или что-то слышали о подобной процедуре. При этом 36% россиян назвали главным риском чипирования якобы контроль за человеком, а 19% — пагубное влияние на здоровье.

Как показал опрос ВЦИОМ за 2020 год, 41% жителей России считали тайное чипирование реальным. Чуть больше половины респондентов (54%) имели противоположное мнение.

Ранее бизнесмен и владелец компании Neuralink Илон Маск рассказал, что зрительный имплант Blindsight начнут вживлять человеку в ближайшие 12 месяцев. Чип поможет больным с нарушениями зрения, в том числе незрячим с рождения. Маск добавил, что чип будет напрямую взаимодействовать со зрительной корой головного мозга.