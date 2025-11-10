Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 14:42

Раскрыты неожиданные цифры по детским преступлениям в России

МВД сообщило о снижении преступности среди детей и подростков на 2,5 раза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рост преступности среди детей и подростков в России снизился с января по октябрь с 30% до 12%, то есть на 2,5 раза, сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник. По его словам, главной проблемой остается распространение деструктивного контента в интернете, передает ТАСС.

Если в начале года рост преступности несовершеннолетних составлял 30% и более, то в течение года большими усилиями всех субъектов профилактики удалось эти темпы снизить. По итогам девяти месяцев прирост остался, но уже чуть более 12%, — отметил представитель ведомства.

Колесник подчеркнул, значительная часть противоправной информации поступает с зарубежных площадок. По его данным, с 2022 года в России заблокировали более 276 тысяч подобных ресурсов.

Ранее сенатор Артем Шейкин предложил создать специальный детский режим для сим-карт. По его словам, с телефона ребенка можно будет связываться только с одобренными номерами и сайтами, а при подозрительных звонках родителям придет уведомление.

дети
подростки
преступность
Россия
МВД
