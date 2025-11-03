Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 15:23

В России могут появиться детские сим-карты

Сенатор Шейкин предложил создать детский режим для сим-карт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России нужно создать специальный детский режим для сим-карт, заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин в комментарии ТАСС. По его словам, с телефона ребенка можно будет связываться только с одобренными номерами и сайтами, а при подозрительных звонках родителям придет уведомление.

Чтобы защитить детей от мошенников и киберрисков, необходимо идти дальше технических фильтров. Можно создать режим сим-карты, — объяснил сенатор.

Шейкин также отметил важность использования детского режима в телефонах, ограничивающего установку приложений, звонки и сообщения. Кроме того, он предложил проводить школьные занятия по цифровой безопасности, чтобы дети знали, как действуют мошенники.

Ранее сообщалось, что мошенники в Санкт-Петербурге выманивали у детей фотографии банковских карт родителей с помощью онлайн-игры. Аферисты предлагали «приобрести» валюту для приложения. Обманутыми оказывались преимущественно школьники от 10 до 12 лет. Помимо банковских карт, их также просили сообщить коды, которые приходили в СМС-сообщениях.

сим-карты
дети
Совфед
мошенники
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, избавит ли блогера Миллер признание банкротом от выплаты долгов
«Эпидемия» котлов и страшный конец Украины: новости СВО к вечеру 3 ноября
«Буду пугать животом»: молодая невеста Лепса неожиданно призналась
Студент вставил в анус огромный огурец ради стипендии и уехал в больницу
Полина Диброва подколола своего бывшего звездного мужа
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане приблизилось к 900
Развод с Яглычем и связь с Зеленским: как живет актриса Светлана Ходченкова
Министр оправдался за угрозы стереть Москву с лица земли
«За деньги»: Ирина Дубцова опубликовала видео с новым бойфрендом в постели
В Одессе военкомы залили женщину перцем при попытке помешать мобилизации
Пьяный россиянин два дня подряд устраивал погром в супермаркете Таиланда
«Совершенство»: Дудина поделилась впечатлениями от 20 дней материнства
В непризнанной республике продлили уровень террористической опасности
«Какие дроны?»: депутат о внедрении Западом БПЛА в войска у границ с РФ
Кому положена бесплатная парковка в Воронеже: полный список льготников
Иран поставил ультиматум США в двух вопросах
Италия анонсировала 12-й пакет помощи Украине
«Поддерживаем»: в МИД России высказались о статусе Панамского канала
Житель Подмосковья в ходе ссоры убил знакомую
Настоящие щи из кислой капусты с говядиной: классический русский суп
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.