В России могут появиться детские сим-карты

В России нужно создать специальный детский режим для сим-карт, заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин в комментарии ТАСС. По его словам, с телефона ребенка можно будет связываться только с одобренными номерами и сайтами, а при подозрительных звонках родителям придет уведомление.

Чтобы защитить детей от мошенников и киберрисков, необходимо идти дальше технических фильтров. Можно создать режим сим-карты, — объяснил сенатор.

Шейкин также отметил важность использования детского режима в телефонах, ограничивающего установку приложений, звонки и сообщения. Кроме того, он предложил проводить школьные занятия по цифровой безопасности, чтобы дети знали, как действуют мошенники.

Ранее сообщалось, что мошенники в Санкт-Петербурге выманивали у детей фотографии банковских карт родителей с помощью онлайн-игры. Аферисты предлагали «приобрести» валюту для приложения. Обманутыми оказывались преимущественно школьники от 10 до 12 лет. Помимо банковских карт, их также просили сообщить коды, которые приходили в СМС-сообщениях.