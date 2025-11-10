Лукашенко объяснил необходимость сохранения проводной телефонной связи

Проводную телефонную связь нужно сохранить, так как мобильная не защищена от утечек данных, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он считает, что нужно избегать цифровизации там, где она не нужна. Глава государства также предложил хранить некоторую информацию на бумаге, передает агентство БелТА.

Никакого секрета, если у вас [мобильный] телефон, чем вы занимаетесь, куда вы ходите — никакого секрета, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко продемонстрировал мастер-класс по колке дров во время четвертого чемпионата среди журналистов и сотрудников пресс-служб в Минской области. На кадрах президент республики в практичном камуфляжном костюме и белой шапке демонстрирует уверенную технику работы с топором.

До этого президент Белоруссии рассказал, что каждое утро думает о защите республики от войны. Глава государства также отметил, что его волнуют сельскохозяйственные вопросы. Белорусский лидер отметил, что ситуация в республике остается непростой. По его словам, многие вопросы не предаются публичной огласке, однако решаются главой государства.