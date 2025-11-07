Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 21:46

Появились кадры, как Лукашенко рубит дрова

Лукашенко принял участие в чемпионате по колке дров среди журналистов

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал мастер-класс по колке дров во время четвертого чемпионата среди журналистов и сотрудников пресс-служб в Минской области. Видео с главой государства опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

На кадрах президент республики в практичном камуфляжном костюме и белой шапке демонстрирует уверенную технику работы с топором. В обращении к участникам глава государства поприветствовал «доблестных журналистов».

В этом году на чемпионат, проходивший на берегу водохранилища Вяча, собралось рекордное количество участников — 39 команд, включая представителей России, Украины и Китая.

В прошлом году, во время третьего чемпионата по колке дров среди журналистов, Лукашенко также показал мастер-класс. Он оценил навыки своих подчиненных в рубке дров. В частности, он вызвал на «проверку» своего пресс-секретаря Наталью Эйсмонт, которая не смогла справиться с задачей. Тогда Лукашенко поднял тяжелое бревно с помощью топора и расколол его о землю.

Александр Лукашенко
Белоруссия
соревнования
дрова
