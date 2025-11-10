Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 14:08

Более 300 молодых семей Кубани получили помощь на жилье в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае в 2025 году на улучшение жилищных условий молодых семей направили около 1 млрд рублей, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Поддержку получили более 300 семей, в том числе многодетные и участники СВО, передает пресс-служба главы региона.

В 2025 году на Кубани более 300 молодых семей получили свидетельства о праве на государственную поддержку при улучшении жилищных условий. В их числе нуждающиеся в особой заботе 139 многодетных семей — на эти цели направили 805 млн рублей из бюджетов всех уровней. А также 150 семей участников специальной военной операции — им выделили более 242 млн рублей из краевого бюджета. Свое право на выплату уже реализовали 295 семей, — сказал Кондратьев.

Помощь предоставляется в рамках госпрограммы тем, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, при условии, что возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. Больше всего выплат получили семьи в Новороссийске, Краснодаре, Геленджике и Северском районе. Размер господдержки зависит от нормативной стоимости квадратного метра, установленной муниципалитетом. Средства можно использовать для покупки квартиры или дома, оплаты первоначального взноса либо погашения ипотечного кредита.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд России в ноябре 2025 года проведет перерасчет пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. Повышение затронет лиц старше 80 лет, инвалидов первой группы и пенсионеров, уволившихся с работы в октябре. Граждане, достигшие 80-летнего возраста в октябре, будут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — 17 815,40 рубля вместо прежних 8 907,70 рубля.

жилье
выплаты
Краснодарский край
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четыре российских региона получат средства на мусороперерабатывающие заводы
В Верховной раде раскрыли детали бегства Цукерманов с Украины
Петербуржец отсудил у заводчицы 255 тыс. рублей за больного породистого щенка
Ученые нашли неожиданные плюсы в алкогольных вечеринках молодежи
«Благоприятная ситуация»: военэксперт о новых возможностях российской армии
Российские Су-35 и Р-37М внезапно назвали угрозой для Израиля
В США раскрыли, где сейчас находится номинантка на «Оскар» Керклэнд
В Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей
Готовлю ресторанную закуску за 15 минут! Брускетта с авокадо и зеленью
Раскрыты неожиданные цифры по детским преступлениям в России
«Нужно время»: Непомнящий назвал главную проблему Карпина в «Динамо»
В Московский зоопарк привезли двух спасенных амурских тигриц
Ростех пообещал показать обновленный самолет Як-130М за рубежом
Ветврач раскрыла, какие болезни появляются у питомцев из-за стресса хозяев
На Западе Зеленского призвали провести срочные переговоры с Москвой
Фигуранты громкого дела о теракте признали свою вину
В МИД КНР высказались об угрозе генконсула обезглавить премьера Японии
Ас-Сиси оценил отношения между Египтом и Россией
28 лет гнила в подвале: в Кашире раскрыли старое дело об убийстве ребенка
«Еще поговорим»: Лукашенко анонсировал беседу с делегацией США
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.