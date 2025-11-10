Более 300 молодых семей Кубани получили помощь на жилье в 2025 году

В Краснодарском крае в 2025 году на улучшение жилищных условий молодых семей направили около 1 млрд рублей, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Поддержку получили более 300 семей, в том числе многодетные и участники СВО, передает пресс-служба главы региона.

В 2025 году на Кубани более 300 молодых семей получили свидетельства о праве на государственную поддержку при улучшении жилищных условий. В их числе нуждающиеся в особой заботе 139 многодетных семей — на эти цели направили 805 млн рублей из бюджетов всех уровней. А также 150 семей участников специальной военной операции — им выделили более 242 млн рублей из краевого бюджета. Свое право на выплату уже реализовали 295 семей, — сказал Кондратьев.

Помощь предоставляется в рамках госпрограммы тем, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, при условии, что возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. Больше всего выплат получили семьи в Новороссийске, Краснодаре, Геленджике и Северском районе. Размер господдержки зависит от нормативной стоимости квадратного метра, установленной муниципалитетом. Средства можно использовать для покупки квартиры или дома, оплаты первоначального взноса либо погашения ипотечного кредита.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд России в ноябре 2025 года проведет перерасчет пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. Повышение затронет лиц старше 80 лет, инвалидов первой группы и пенсионеров, уволившихся с работы в октябре. Граждане, достигшие 80-летнего возраста в октябре, будут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — 17 815,40 рубля вместо прежних 8 907,70 рубля.