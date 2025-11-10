Ватерполист Холод объяснил, почему отказался от российского гражданства Ватерполист Холод выступает за Черногорию из-за невозможности играть за Россию

Известный российский ватерполист Дмитрий Холод (Даниил Меркулов) сменил спортивное гражданство и теперь представляет сборную Черногории. Как рассказал спортсмен в интервью YouTube-каналу Novoselov, основной причиной такого решения стала невозможность участия в международных соревнованиях в составе российской сборной.

Холод пояснил, что последний раз играл за российскую сборную в 2021 году на турнире в Роттердаме. Решающим фактором стало поступление официального предложения от черногорской федерации после смены главного тренера их национальной команды. В настоящее время он также выступает за черногорский клуб Jadran Herceg Novi из Герцег-Нови.

Он подчеркнул, что продолжает мечтать об участии в Олимпийских играх. Однако, по его словам, это было бы недостижимо при сохранении прежнего спортивного гражданства.

