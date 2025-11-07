Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 22:17

Российские спортсмены завоевали бронзу на чемпионате мира в Испании

Сборная России заняла третье место на чемпионате мира по прыжкам на батуте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские спортсмены завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по прыжкам на батуте в испанской Памплоне. В дисциплине «двойной минитрамп» они уступили только сборным США и Австралии.

Михаил Заломин показал наивысший результат в команде, набрав 29,600 балла за свое выступление. Общий счет российской сборной составил 16 очков, что позволило ей подняться на третью ступень пьедестала.

Спортсмены выступали в нейтральном статусе, как и на предыдущем чемпионате мира в Баку в 2021 году. Тогда российская команда одержала победу, завоевав пять золотых медалей.

Ранее российский лыжник, серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский заявил в интервью NEWS.ru, что называть выступающих в нейтральном статусе российских спортсменов «предателями» могут только люди, не понимающие жизнь профессионального атлета. Он напомнил, что президент России Владимир Путин и министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступают за скорейшее возвращение спортсменов из РФ на международную арену.

До этого Панжинский рассказал, что представители Скандинавских стран были категорически против возвращения российских лыжников на Кубок мира. По его словам, именно голоса представителей Швеции, Норвегии и Финляндии перевесили в итоговом голосовании исполкома Международной федерации лыжных гонок (FIS).

