Прыжки на батуте закончились для подростка операцией SHOT: в Уфе батут провалился под подростками на детской площадке

Батут провалился под группой подростков на детской площадке в Кировском районе Уфы, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате один из детей был госпитализирован с сотрясением мозга, закрытым переломом двух костей голени, а также многочисленными ссадинами и синяками, По словам пострадавшего, конструкция неожиданно провалилась под его ногами во время прыжков.

Согласно информации источника, мальчику потребовалась срочная операция, он находится в больнице под наблюдением врачей. Мать подростка рассказала, что после инцидента аттракцион бесследно исчез с площадки. Женщина направила заявление в полицию с требованием провести проверку работы местной администрации, отвечающей за содержание детских площадок.

Ранее сообщалось, что мужчина нецензурно выражался и избил ребенка на детской площадке в ЖК «Алхимово» в Новой Москве. Незнакомец схватил мальчика и ударил коленом в живот, ребенок заплакал. По словам соседей, прохожий сначала разнял детскую драку и лишь затем набросился на одного из ребят. Мальчик просил отпустить его и объяснял, что конфликт произошел из-за оскорбления его матери.