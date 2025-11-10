Стало известно, затронут ли Путин и Токаев тему СВО во время переговоров

Стало известно, затронут ли Путин и Токаев тему СВО во время переговоров Песков заявил, что Путин проинформирует Токаева о ситуации в зоне СВО

Президент России Владимир Путин на переговорах всегда информирует своих собеседников о событиях в зоне СВО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, глава государства сделает это и в ходе встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Каждый раз президенты используют двусторонние контакты на высшем уровне, чтобы Путин имел возможность проинформировать о последних развитиях и на фронтах, и в процессе мирного урегулирования. Не сомневаюсь, что так же он сделает и в предстоящие два дня визита [Токаева], — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков сообщил, что российская сторона осведомлена о желании Казахстана содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Кремль высоко ценит усилия Астаны и ее готовность предоставить площадку для потенциальных переговоров между Москвой и Киевом.

До этого стало известно, что Путин и Токаев в рамках переговоров 11–12 ноября в Москве обсудят актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран. Также главы государств затронут темы стратегического партнерства и союзничества в различных сферах.