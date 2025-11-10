«Нам это известно»: в Кремле отреагировали на мирное предложение Казахстана

Российская сторона осведомлена о готовности Казахстана содействовать мирному урегулированию на Украине и высоко оценивает эту позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как пишет ТАСС, именно так представитель Кремля оценил слова президента республики Касым-Жомарта Токаева о готовности Астаны предоставить площадку для потенциальных переговоров между Москвой и Киевом.

Что касается готовности Астаны способствовать всемерно процессу урегулирования, нам это известно. Мы высоко ценим такую готовность, которую наш казахстанские друзья неоднократно декларировали, — сказал Песков.

Ранее лидер республики говорил, что Казахстан готов предоставить свою территорию для проведения возможных мирных переговоров между Россией и Украиной. Токаев также допускал возможность установления режима прекращения огня между сторонами конфликта.

Идею о встрече представителей Киева и Москвы в Казахстане поддерживал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Политолог отмечал, что у Астаны уже имеется соответствующий опыт, полученный в ходе переговорного процесса по урегулированию сирийского конфликта.