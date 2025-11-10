Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Раскрыто, зачем якуты запасают лед

Заготовщик льда Берестов: якуты запасают лед из-за отсутствия водопровода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Якутии в отдаленных районах отсутствует централизованный водопровод, поэтому местные жители запасают лед, рассказал MIR24.TV заготовщик льда Вадим Берестов. Он считает такую воду максимально полезной.

Во-первых, это природно очищенная вода. Она очень полезная, мягкая, кристально чистая, без бактерий. Самый крутой фильтр – это природный фильтр, — рассказал Берестов.

По словам эксперта, одной семье в среднем требуется около 150-170 кусков льда. Талая вода среди местных жителей считается целебной, однако врачи не рекомендуют употреблять ее слишком часто — отсутствие микроэлементов может негативно сказаться на здоровье зубов.

Ранее жителей сельского поселения Мюрюнский наслег в Якутии попросили неделю не выбрасывать мусор из-за поломки единственного мусоровоза. Ограничение на вывоз твердых коммунальных отходов продлится с 13 по 19 октября.

