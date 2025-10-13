Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор

Жителей сельского поселения Мюрюнский наслег в Якутии попросили неделю не выбрасывать мусор из-за поломки единственного мусоровоза, сообщает Telegram-канал «УУС АЛДАН». Ограничение на вывоз твердых коммунальных отходов продлится с 13 по 19 октября.

Местных жителей попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам и соблюдать чистоту на придомовых территориях. При этом в населенном пункте проживает 5,8 тыс. человек. Им пообещали возобновить вывоз отходов после завершения ремонта.

Ранее сообщалось, что село Новокулей, где на ремонт дорожного полотна выделили более миллиарда рублей, оказалось отрезано от цивилизации из-за затопленных дорог. Машины вязнут в ямах, полных дождевой воды, а выход из дома теперь напоминает преодоление полосы препятствий.

До этого стало известно, что Великобритания за год увеличила экспорт отходов в развивающиеся страны на 84%. При этом эксперты предупреждают, что такая практика лишь усугубляет глобальную проблему загрязнения окружающей среды. Сейчас страна ежегодно вывозит за границу около 600 тыс. тонн пластикового мусора, причем поставки в Индонезию за первое полугодие 2025 года выросли в разы.