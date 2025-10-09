Британия нашла необычный способ избавляться от мусора

Великобритания за год увеличила объем экспорта отходов в развивающиеся государства на 84%, рассказали аналитики экологической организации The Last Beach Cleanup. По словам экспертов, подобная практика лишь усугубляет глобальную проблему загрязнения, передает The Guardian.

Ежегодно Великобритания отправляет за границу около 600 тысяч тонн пластикового мусора, оставаясь одним из мировых лидеров по его экспорту. Только за первые шесть месяцев 2025 года поставки отходов в Индонезию выросли с 525 до 24 тысяч тонн, а в Малайзию — с 18,87 тысячи до 28,67 тысячи тонн.

Как отмечают эксперты, подобное перераспределение отходов делает бедные страны заложниками чужих экологических проблем. Таким образом, пока в Европе свалки уменьшаются, в Азии они растут, превращаясь в новые очаги загрязнения и угрозы здоровью людей.

Ранее в крови 19 высокопоставленных чиновников ЕС, включая еврокомиссара по экологии, нашли «вечные химикаты» PFAS. Эти токсичные соединения, содержащиеся в антипригарной посуде и упаковке, присутствуют в крови 99% людей и могут обойтись Евросоюзу в триллионы евро на очистку окружающей среды и лечение связанных заболеваний.