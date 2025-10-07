В крови топ-чиновников ЕС найдены «вечные химикаты»

В крови 19 высокопоставленные представители Евросоюза обнаружены «вечные» химикаты PFAS, сообщила по результатам исследования некоммерческая организация ChemSec. Эти соединения называют «вечными» из-за их устойчивости в окружающей среде, они содержатся в антипригарной посуде, упаковке, водоотталкивающей одежде и питьевой воде в загрязненных регионах.

В числе носителей таких химикатов — еврокомиссар по экологии Джессика Розуолл и директор по транспорту и энергетике Петер Яворчик. Анализы были взяли во время неофициального заседания Евросовета в июле.

По данным ChemSec, очистка окружающей среды от PFAS может обойтись ЕС в €2 трлн за 20 лет, а ежегодные расходы на лечение связанных с токсином болезней достигнут €52–84 млрд. Сейчас эти вещества есть в крови 99% людей на планете. Петиция «Европа без токсичных веществ», собравшая почти 147 тыс. подписей, призывает ЕС полностью реализовать свой план поэтапного отказа от PFAS, включающий как всеобщий запрет, так и запреты для конкретных секторов.

Ранее врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян рассказала, что мыть яйца специальными средствами, в том числе мылом, не следует. По ее словам, на скорлупе могут остаться химикаты, которые попадут в еду.