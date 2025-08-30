День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 06:00

Россиянам рассказали, как правильно мыть куриные яйца

Врач Овнанян посоветовала не мыть куриные яйца специальными средствами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мыть яйца специальными средствами, в том числе мылом, не следует, заявила NEWS.ru врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян. По ее словам, на скорлупе могут остаться химикаты, которые попадут в еду.

Если вы все же решили помыть яйца, помните о деликатности процесса: используйте теплую воду. Применяйте мягкую губку или ткань. Избегайте мыла и моющих средств, так как они могут оставить на скорлупе химические следы, которые потом могут попасть в пищу, — сказала Овнанян.

Она отметила, что необходимо тщательно помыть яйцо перед употреблением, так как на поверхности остаются не только перья или помет, но и бактерии. По словам врача, одна из самых известных — сальмонелла, которая способна вызвать серьезные проблемы с пищеварением.

Если бактерии попадут внутрь яйца, это может привести к кишечным инфекциям. Если вы уверены в свежести яйца и его скорлупа цела, то основная опасность исходит именно от внешней поверхности, а не от содержимого, — добавила Овнанян.

Ранее нутрициолог Юлия Попова заявила, что употребление испорченных яиц чревато кишечной инфекцией и заражением сальмонеллой. По ее словам, у людей с ослабленным иммунитетом может начаться сепсис.

еда
советы
врачи
здоровье
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
