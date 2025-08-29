Нутрициолог рассказала о серьезной опасности испорченных яиц

Употребление испорченных яиц чревато кишечной инфекцией и заражением сальмонеллой, заявила NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, у людей с ослабленным иммунитетом может начаться сепсис.

Главная угроза [от испорченных яиц] — заражение бактериями. В первую очередь это сальмонелла, вызывающая острую кишечную инфекцию. Симптомы: резкие боли в животе, тошнота, рвота, диарея, высокая температура. Есть риск и других бактерий кишечной палочки и стафилококка. Они могут приводить к пищевым отравлениям, обезвоживанию и даже сепсису у людей с ослабленным иммунитетом, — сказала Попова.

Она объяснила, что яйца следует хранить в отдельной секции холодильника при температуре от 2 до 6 градусов тепла. По словам нутрициолога, перед употреблением их необходимо промыть с моющим средством и не есть в сыром виде.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что недоваренные яйца могут стать причиной заражения сальмонеллезом, так как эти бактерии часто присутствуют не только на скорлупе, но и под ней. Она подчеркнула, что в группе риска находятся продукты домашнего приготовления, такие как майонез.