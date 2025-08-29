День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 05:30

Нутрициолог рассказала о серьезной опасности испорченных яиц

Нутрициолог Попова: испорченные яйца грозят острой кишечной инфекцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление испорченных яиц чревато кишечной инфекцией и заражением сальмонеллой, заявила NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, у людей с ослабленным иммунитетом может начаться сепсис.

Главная угроза [от испорченных яиц] — заражение бактериями. В первую очередь это сальмонелла, вызывающая острую кишечную инфекцию. Симптомы: резкие боли в животе, тошнота, рвота, диарея, высокая температура. Есть риск и других бактерий кишечной палочки и стафилококка. Они могут приводить к пищевым отравлениям, обезвоживанию и даже сепсису у людей с ослабленным иммунитетом, — сказала Попова.

Она объяснила, что яйца следует хранить в отдельной секции холодильника при температуре от 2 до 6 градусов тепла. По словам нутрициолога, перед употреблением их необходимо промыть с моющим средством и не есть в сыром виде.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что недоваренные яйца могут стать причиной заражения сальмонеллезом, так как эти бактерии часто присутствуют не только на скорлупе, но и под ней. Она подчеркнула, что в группе риска находятся продукты домашнего приготовления, такие как майонез.

еда
отравления
здоровье
питание
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кадровые гадания»: Песков не стал комментировать сообщения о Козаке
Родителям подсказали, как подготовить первоклассника к школе
Названы работы, которые нужно успеть сделать до конца дачного сезона
Российские экстремалы побили рекорд по высоте полета на тепловом аэростате
Иск сестры Брежневой, возвращение в Россию, слова об СВО: где сейчас Цекало
Российских автомобилистов предупредили об изменениях с 1 сентября
Мошенники активнее используют один мессенджер для кражи персональных данных
«Пропаганда тупости», мнение об СВО, личная жизнь: куда пропал рэпер Элджей
Нутрициолог рассказала о серьезной опасности испорченных яиц
Возможность создания буферной зоны на Украине обсуждается ее союзниками
Юрист раскрыл, в каком случае россиян могут оштрафовать за скворечник
«Кладезь витаминов»: названо неочевидное средство от многих недугов
В России могут ввести новые льготы для родителей малолетних детей
Петров, осуждение СВО, помощь девочке из Донецка: где сейчас Старшенбаум
Военный эксперт озвучил важность освобождения Нелеповки для ДНР
Стало известно, каким будет курс доллара в сентябре
Минпросвещения России определило единый режим работы школ
Роман с Домогаровым, измена мужа, СВО: как живет Марина Александрова
Немецкий бизнес раскритиковал Мерца за одно решение
От «Спящей красавицы» до Наговицыной: список альпинисток, погибших в горах
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.