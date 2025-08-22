Врач рассказала, через какие продукты можно подхватить сальмонеллез

Недоваренные яйца могут стать причиной заражения сальмонеллезом, так как эти бактерии часто присутствуют не только на скорлупе, но и под ней, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, в группе риска находятся продукты домашнего приготовления, такие как майонез и кремы, также может быть опасно употреблять мясо птицы и непастеризованное молоко.

Сальмонелла — бактерия, которая может присутствовать в продуктах животного происхождения, чаще всего в сырых и недостаточно обработанных яйцах, мясе птицы, молоке и молочных продуктах. Может вызывать инфекционные заболевания, поэтому важно тщательно выбирать продукты питания, чтобы не подвергать себя заражению. Наиболее частый источник заражения — яйца. Сальмонелла может находиться как на поверхности скорлупы, так и внутри яйца. Опасно употреблять сырые и недоваренные яйца, а также продукты домашнего производства — майонез, кремы для тортов и пирожных, сырое тесто и другие, — пояснила Павлова.

Она подчеркнула, что для безопасности необходимо покупать яйца только в проверенных магазинах, тщательно мыть их с мылом под горячей водой и варить не менее 10 минут после закипания. По ее словам, особую осторожность следует проявлять детям, пожилым людям и тем, у кого ослаблен иммунитет.

Чтобы обезопасить себя от заражения сальмонеллезом, важно покупать яйца только в магазинах, проверять срок годности. Важно тщательно мыть яйца с мылом под горячей водой перед приготовлением. Варить яйца не менее 10 минут после закипания. Не употреблять сырые яйца, особенно детям, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом, — резюмировала Павлова.

Ранее биолог Наталья Фоменко заявила, что не нужно бояться есть куриные яйца с сырым желтком: заразиться сальмонеллезом от яиц из магазина практически невозможно. По ее словам, шансы на это составляют менее 1%.