Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 06:00

Врач рассказала, через какие продукты можно подхватить сальмонеллез

Врач Павлова: недоваренные яйца могут привести к заражению сальмонеллезом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недоваренные яйца могут стать причиной заражения сальмонеллезом, так как эти бактерии часто присутствуют не только на скорлупе, но и под ней, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, в группе риска находятся продукты домашнего приготовления, такие как майонез и кремы, также может быть опасно употреблять мясо птицы и непастеризованное молоко.

Сальмонелла — бактерия, которая может присутствовать в продуктах животного происхождения, чаще всего в сырых и недостаточно обработанных яйцах, мясе птицы, молоке и молочных продуктах. Может вызывать инфекционные заболевания, поэтому важно тщательно выбирать продукты питания, чтобы не подвергать себя заражению. Наиболее частый источник заражения — яйца. Сальмонелла может находиться как на поверхности скорлупы, так и внутри яйца. Опасно употреблять сырые и недоваренные яйца, а также продукты домашнего производства — майонез, кремы для тортов и пирожных, сырое тесто и другие, — пояснила Павлова.

Она подчеркнула, что для безопасности необходимо покупать яйца только в проверенных магазинах, тщательно мыть их с мылом под горячей водой и варить не менее 10 минут после закипания. По ее словам, особую осторожность следует проявлять детям, пожилым людям и тем, у кого ослаблен иммунитет.

Чтобы обезопасить себя от заражения сальмонеллезом, важно покупать яйца только в магазинах, проверять срок годности. Важно тщательно мыть яйца с мылом под горячей водой перед приготовлением. Варить яйца не менее 10 минут после закипания. Не употреблять сырые яйца, особенно детям, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом, — резюмировала Павлова.

Ранее биолог Наталья Фоменко заявила, что не нужно бояться есть куриные яйца с сырым желтком: заразиться сальмонеллезом от яиц из магазина практически невозможно. По ее словам, шансы на это составляют менее 1%.

бактерии
заболевания
врачи
продукты
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Новость недели»: в России разработали тест на определение 25 вирусов
«Унизительный мир»: в США объяснили последствия плана ЕС для Украины
Боевики сбили полицейский вертолет, летевший уничтожить посевы коки
Герой России резко высказался о ремейках фильмов о Великой Отечественной
В Атлантическом океане зафиксировано сильное землетрясение
Чувственный танец медведя попал на видео
Ка-52М «Аллигатор» подорвал опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 августа
Стало известно, какую причину смерти «рисуют» бойцам ВСУ в госпиталях
В РФ могут ввести обязательное страхование любителей экстремального туризма
Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Названа операция, способная изменить восприятие внешности человека
Названо блюдо для идеального завтрака, которое зарядит энергией на день
Удары дронов ВСУ спровоцировали возгорания в Ростовской области
Врач рассказала, через какие продукты можно подхватить сальмонеллез
Украинец 10 лет просидит в тюрьме из-за раздачи гуманитарной помощи
За авиапассажиров в России будет установлен новый денежный сбор
Россиянам рассказали, какие прививки нужно поставить осенью
В Ростехе рассекретили, сколько составит выручка корпорации в 2025 году
Секрет молодости, «роман» с Паршутой, мнение об СВО: как живет Марк Тишман
Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку у жилого дома
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.