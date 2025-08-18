Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 10:21

Биолог рассказала, можно ли заразиться сальмонеллезом от магазинных яиц

Биолог Фоменко: шанс заразиться сальмонеллезом от яиц из магазина — менее 1%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Не нужно боятся есть куриные яйца с сырым желтком — заразиться сальмонеллезом от яиц из магазина практически невозможно, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко. По ее словам, шансы на это составляют менее 1%.

Снизить риск можно, если покупать яйца только с маркировкой (С0, С1). Мыть яйца с мылом перед использованием. Проверять срок годности. Людям с ослабленным иммунитетом и детям лучше избегать сырых желтков. Риск сальмонеллеза из-за сырых яиц в России есть, но не катастрофический, — объяснила она.

В свою очередь врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Людмила Сухорукова заявила, что летом из-за жары опасно есть шаурму, хот-доги и заправленные майонезом салатом. По ее словам, в теплое время года бактерии и вирусы быстрее размножаются.

Ранее диетолог Екатерина Панкова сообщила, что в жаркую погоду следует отказаться от употребления фастфуда и жирного мяса. По ее словам, организм тратит слишком много энергии в попытках переварить такую пищу. Это чревато внутренним перегревом. Врач также предостерегла от добавления в еду майонезов и других жирных соусов — они повышают риск отравления.

врачи
яйца
Сальмонеллы
биологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин решил помочь украинской разведке и теперь отправится в тюрьму
Россиянам объяснили, как не попасться на удочку лжеоператоров сотовой связи
Родителей предупредили, почему опасно делать ребенка смыслом жизни
Ситуация в аэропортах РФ 18 августа: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Сырский признал проблемы ВСУ и назвал самое сложное направление
В «Ростехе» раскрыли преимущества тандема Су-35С и Су-34
Минфин России призвали отменить штрафы за ряд налоговых нарушений
Пушилин раскрыл ситуацию на фронте в районе Родинского и Белицкого
Стало известно, что грозит работодателю за увольнение предпенсионера
Заведи ее нежно: как правильно прикурить машину зимой и летом
Организатора БДСМ-вечеринок осудили за фото девушек у креста
В ВСУ решили дать отпор ВС России полчищами боевых роботов
Утро мирных жителей в приграничье началось с новых ударов ВСУ
В России назревает распродажа подержанных иномарок
Турист загадочно исчез у «домика молочника», где каждый год пропадают люди
Биолог рассказала, можно ли заразиться сальмонеллезом от магазинных яиц
Дерматолог дала советы, как просто снять симптомы аллергии
Стало известно о действиях ВСУ на границе с Курской областью
МИД Китая обратил внимание на улучшение отношений России и США
Россиянка два года пыталась отправиться на СВО
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.