Биолог рассказала, можно ли заразиться сальмонеллезом от магазинных яиц Биолог Фоменко: шанс заразиться сальмонеллезом от яиц из магазина — менее 1%

Не нужно боятся есть куриные яйца с сырым желтком — заразиться сальмонеллезом от яиц из магазина практически невозможно, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко. По ее словам, шансы на это составляют менее 1%.

Снизить риск можно, если покупать яйца только с маркировкой (С0, С1). Мыть яйца с мылом перед использованием. Проверять срок годности. Людям с ослабленным иммунитетом и детям лучше избегать сырых желтков. Риск сальмонеллеза из-за сырых яиц в России есть, но не катастрофический, — объяснила она.

В свою очередь врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Людмила Сухорукова заявила, что летом из-за жары опасно есть шаурму, хот-доги и заправленные майонезом салатом. По ее словам, в теплое время года бактерии и вирусы быстрее размножаются.

Ранее диетолог Екатерина Панкова сообщила, что в жаркую погоду следует отказаться от употребления фастфуда и жирного мяса. По ее словам, организм тратит слишком много энергии в попытках переварить такую пищу. Это чревато внутренним перегревом. Врач также предостерегла от добавления в еду майонезов и других жирных соусов — они повышают риск отравления.