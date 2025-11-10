Россияне заставили мигранта встать во время гимна

Во время турнира ММА в России мужчина азиатской внешности не встал при исполнении гимна страны — в итоге его заставили подняться, сообщает Национальная служба новостей. На опубликованных в Сети кадрах видно, как он продолжает не реагировать на замечания окружающих.

Судя по видео, мигрант что-то смотрел в телефоне, при этом не обращая внимания на происходящее вокруг. Тогда через несколько секунд к нему подошел сзади другой мужчина, стоявший на верхнем ряду, и резко дернул его за капюшон, заставив подняться. Он также что-то сказал иностранцу, однако слова на записи неразборчивы.

Ранее в Рязанской области шестерых иностранцев, отсидевших за тяжкие преступления, выслали из страны. После отбывания наказания они отправились на родину через аэропорт Домодедово. Перед этим они находились в центре временного содержания.

До этого во Всеволожском районе Ленинградской области задержали 18-летнего гражданина Узбекистана по подозрению в изнасиловании местной жительницы. Как рассказала пострадавшая, нападение произошло ночью в лесополосе. Подозреваемого задержали по горячим следам. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.