14 октября 2025 в 15:40

Правилова спела гимн России на награждении в Нидерландах

Правилова выиграла чемпионат в Нидерландах и спела гимн России на награждении

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во время награждения российской спортсменки Дарьи Правиловой в Нидерландах не играл гимн страны, поэтому она сама спела его, сообщила KP.RU. Журналисты обратили внимание на движение губ велосипедистки в момент награждения и догадались, что она пела гимн, пока на фоне играла музыка Бетховена.

Правилова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по гравийному велоспорту в Нидерландах. Она выступала там в нейтральном статусе и победила в возрастной категории 35–39 лет. На втором месте — литовская спортсменка, на третьем — бельгийка.

Помимо этого Правилова иронично отреагировала на поступок спортсменки из Литвы, которая заняла второе место и отказалась от совместного фото на пьедестале. В своем Telegram-канале она с юмором отнеслась к демаршу литовской велосипедистки.

Ранее норвежская лыжница Тириль Уднес Венг резко раскритиковала возможное возвращение российских спортсменов в международные соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Спортсменка сообщила, что будет бойкотировать соревнования с участием россиян.

велоспорт
спортсмены
велосипеды
Нидерланды
гимн
