Как выбрать велосипед по росту: ищем комфортную модель для долгих прогулок

Правильный велосипед начинается с понимания собственных параметров. Как выбрать велосипед по росту: необходимо измерить длину своих ног и сопоставить показатели роста с размером рамы или диаметром колес, согласно специальным таблицам. Для взрослых ключевым становится размер рамы, для детей — диаметр колес.

Какая польза от велосипеда?

Двухколесный транспорт дарит организму комплексную пользу даже при обычных прогулках. Регулярная езда укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает выносливость и улучшает психоэмоциональное состояние благодаря выработке эндорфинов. Велопрогулки менее травматичны для суставов по сравнению с бегом, при этом эффективно сжигают калории и помогают контролировать вес.

Как рост влияет на подбор модели?

Разберемся детальнее, как выбрать велосипед по росту для комфортной езды. При росте 150–165 см подойдет рама размером 16 дюймов (S), 167–178 см — 18 дюймов (M), 178–185 см — 20 дюймов (L). Для высоких людей ростом 185–195 см оптимальны рамы 22 дюйма (XL). Детям подбирают модели по диаметру колес: на рост 100–110 см берут 16-дюймовые колеса, на 120–130 см — 20-дюймовые.

На что еще обратить внимание

Однако рост — не единственный критерий выбора. Важно учитывать длину ног, стиль катания, тип местности и личные предпочтения к посадке. Горные модели требуют спортивной посадки с наклоном, городские предполагают вертикальное положение спины. Обязательно протестируйте байк перед покупкой.

Выбор велосипеда: как подобрать комфортную модель? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что «качает» велосипед?

При правильном подборе велосипеда работают ягодичные мышцы, икры, квадрицепсы и бицепсы бедра. Дополнительно задействуются мышцы пресса, спины, рук и плеч, стабилизирующие корпус во время движения.

Как похудеть, сидя на двухколесном транспорте?

Для результата достаточно кататься 40–90 минут регулярно. Расход калорий зависит от интенсивности: спокойная езда со скоростью 16–19 км/ч сжигает 300–400 ккал/час, средняя интенсивность, 19–22 км/ч — 400–500 ккал/час, активное катание, 22–25 км/ч — до 700 ккал/час.

Итак, комфортный велосипед подбирается с учетом роста, длины ног, стиля езды и типа местности. Регулярные прогулки укрепляют мышцы всего тела, улучшают здоровье и помогают поддерживать форму. Совет тем, кто ищет ответ на вопрос, как выбрать велосипед по росту: используйте специальные таблицы соответствия, но обязательно протестируйте модель лично, чтобы убедиться в удобстве посадки и управления.

