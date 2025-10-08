Норвежская лыжница-чемпионка отказалась соревноваться с россиянами Норвежская лыжница Венг выступила против допуска россиян на турниры

Норвежская лыжница Тириль Уднес Венг резко раскритиковала возможное возвращение российских спортсменов в международные соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта, передает ABC Nyheter. Ее комментарий прозвучал на фоне обсуждения в FIS допуска россиян к отборочным стартам на Олимпийские игры.

Я категорически против их участия и полностью поддерживаю мнение Норвежской ассоциации лыжного спорта, — заявила Венг.

Решение о допуске российских спортсменов к этапам Кубка мира FIS планирует рассмотреть 21 октября. В случае положительного вердикта россияне смогут принять участие в первых отборочных стартах, которые запланированы на ноябрь.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что продолжающееся отстранение российских спортсменов от международных соревнований может негативно сказаться на лыжниках из Норвегии. По его мнению, отсутствие сильных соперников лишает норвежских атлетов мотивации для дальнейшего развития карьеры.

До этого шведская лыжница Линн Сван также заявила, что не собирается выступать вместе с российскими спортсменами и будет бойкотировать Олимпийские игры 2026 года в Италии, если их допустят.