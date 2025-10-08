Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 20:42

Норвежская лыжница-чемпионка отказалась соревноваться с россиянами

Норвежская лыжница Венг выступила против допуска россиян на турниры

Тириль Уднес Венг Тириль Уднес Венг Фото: Marius Simensen/Global Look Press

Норвежская лыжница Тириль Уднес Венг резко раскритиковала возможное возвращение российских спортсменов в международные соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта, передает ABC Nyheter. Ее комментарий прозвучал на фоне обсуждения в FIS допуска россиян к отборочным стартам на Олимпийские игры.

Я категорически против их участия и полностью поддерживаю мнение Норвежской ассоциации лыжного спорта, — заявила Венг.

Решение о допуске российских спортсменов к этапам Кубка мира FIS планирует рассмотреть 21 октября. В случае положительного вердикта россияне смогут принять участие в первых отборочных стартах, которые запланированы на ноябрь.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что продолжающееся отстранение российских спортсменов от международных соревнований может негативно сказаться на лыжниках из Норвегии. По его мнению, отсутствие сильных соперников лишает норвежских атлетов мотивации для дальнейшего развития карьеры.

До этого шведская лыжница Линн Сван также заявила, что не собирается выступать вместе с российскими спортсменами и будет бойкотировать Олимпийские игры 2026 года в Италии, если их допустят.

лыжницы
россияне
Норвегия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прогремел взрыв
Маньяк из парка, убийство архитектора, полумертвый зацепер: главные ЧП дня
Физик-ядерщик предупредил о невозможности утилизации плутония
Закрытие победных для РФ Игр стран СНГ в Азербайджане: самые яркие кадры
Российский рынок акций терпит мощное падение
Гордон объяснил, почему не отказался от гражданства США
Норвежская лыжница-чемпионка отказалась соревноваться с россиянами
Захарова объяснила, почему нейросети искажают российские новости
Младенец попробовал мед и заболел ботулизмом
Бывший муж Шавриной раскрыл, затмит ли она Кадышеву
Захарова рассказала, как один дипфейк «оборвал» ее телефон
«Гештальт по-прежнему открыт»: почему Валиева ушла от Тутберидзе к Навке
Постпред России при ОЗХО заявил о применении Украиной химоружия
Чешская бубланина: рецепт воздушного торта как в пражских кафе
Мелкий ремонт и регулировка пластиковых окон своими руками: инструкция
В МВФ раскрыли, когда глобальный госдолг превысит объем экономики
Неизвестные пытались захватить один из корпусов Почаевской лавры на Украине
Продюсер рассказал, почему жена Ивлева не комментирует развод
Политолог заявил о единственном способе защитить Приднестровье от Молдавии
«В так называемой клетке»: адвокат Гуцул разнесла суд над главой Гагаузии
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.