Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 14:53

Норвежских лыжников предупредили о карьерном кризисе без россиян

Губерниев: норвежские лыжники могут уйти из спорта из-за недопуска россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Продолжающееся отстранение российских спортсменов от международных соревнований может негативно сказаться на лыжниках из Норвегии, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «ВсеПроСпорт». По его мнению, отсутствие сильных соперников лишает норвежских атлетов мотивации для дальнейшего развития карьеры.

Не ровен час, они все уйдут из спорта, поэтому надо как можно скорее возвращать наших лыжников на международные турниры, — сказал Губерниев.

В качестве примера он привел случай с норвежской чемпионкой Хелене Фоссехольм, которая недавно объявила о завершении карьеры в возрасте 24 лет из-за потери мотивации. По его словам, она «несколько лет страдала» без конкуренции со стороны российских спортсменов, с которыми у нее не возникло бы таких проблем.

Ранее шведская лыжница Линн Сван заявила, что не собирается выступать вместе с российскими спортсменами и будет бойкотировать Олимпийские игры 2026 года в Италии, если их допустят. Спортсменка отметила, что ее мнение может поменяться позже, но призналась, что она не знает, как поведет себя в случае, если встанет на старт вместе с россиянами.

Россия
лыжники
Дмитрий Губерниев
Норвегия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова поддержала призыв ООН прекратить преследование УПЦ
В Армении создадут Четвертую республику
Пять ошибок при выборе окон, которые могут дорого обойтись
Macan отменил концерты после визита в военкомат
Адвокат раскрыла судьбу имущества Митрошиной при банкротстве
Министр культуры едва не «похоронил» Плющенко
Маркетолог рассказала, как избежать лишних трат при покупках в Сети
Компания F6 раскрыла масштабную аферу с ветпрепаратами в Telegram и Рунете
Невролог оценил когнитивные способности Трампа
В Охотском море поймали рекордно большого тунца
В Госдуме раскрыли, на что Киев делает ставку в конфликте с Россией
В Лаосе состоится показ российского фильма
Политолог раскрыл, почему Молдавия объявила РФ главной угрозой безопасности
В России призвали сделать кружки и секции более доступными для детей
Работа на Украине, пост об СВО, бездетность: как живет Марина Коняшкина
Опрос показал отношение украинцев к работе Зеленского
В Госдуме назвали подходящее наказание для экс-командира ВСУ Онищенко
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Лежал в трусах и в майке: зацепер три дня умирал под забором на морозе
Эксперт назвал причину низкого спроса на автомобили «Москвич»
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.