Норвежских лыжников предупредили о карьерном кризисе без россиян

Продолжающееся отстранение российских спортсменов от международных соревнований может негативно сказаться на лыжниках из Норвегии, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «ВсеПроСпорт». По его мнению, отсутствие сильных соперников лишает норвежских атлетов мотивации для дальнейшего развития карьеры.

Не ровен час, они все уйдут из спорта, поэтому надо как можно скорее возвращать наших лыжников на международные турниры, — сказал Губерниев.

В качестве примера он привел случай с норвежской чемпионкой Хелене Фоссехольм, которая недавно объявила о завершении карьеры в возрасте 24 лет из-за потери мотивации. По его словам, она «несколько лет страдала» без конкуренции со стороны российских спортсменов, с которыми у нее не возникло бы таких проблем.

Ранее шведская лыжница Линн Сван заявила, что не собирается выступать вместе с российскими спортсменами и будет бойкотировать Олимпийские игры 2026 года в Италии, если их допустят. Спортсменка отметила, что ее мнение может поменяться позже, но призналась, что она не знает, как поведет себя в случае, если встанет на старт вместе с россиянами.