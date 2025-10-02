Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 11:21

Шведская спортсменка отказалась ехать на Олимпиаду, если там будет Россия

Шведская спортсменка пригрозила бойкотом Олимпиады в случае допуска к ней России

Линн Сван Линн Сван Фото: Johan Axelsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведская лыжница Линн Сван не поедет на Олимпийские игры, если к участию в них будут допущены спортсмены из России, сообщает издание Expressen. Лыжница отметила, что не хочет выступать против россиян, но признала, что ее мнение может и измениться.

Если вы спросите меня здесь и сейчас, то мой ответ будет таким: я не хочу соревноваться. Не знаю, как я буду себя чувствовать, если окажусь на старте Олимпиады, а они будут рядом,рассказала прессе Сван.

В 2023 году спортсменка также выступила против допуска российских лыжников на соревнования и поприветствовала решение Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организация запретила россиянам участвовать во всех турнирах под своей эгидой. Сван выразила соболезнования страданиям спортсменов, которых не пустили на соревнования, но заявила, что по-прежнему не хочет выходить на старт бок о бок с россиянами.

Ранее США и страны Европы обвинили в сокрытии вопиющих нарушений, допущенных в отношении российских спортсменов. Представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев подчеркнул, что все обвинения в адрес россиян в употреблении допинга на международных соревнования были беспочвенны.

Швеция
лыжницы
Олимпийские игры
спортсмены
